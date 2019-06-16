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Bahçeli: Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir

32 dakika önce

MHP lideri Bahçeli, "Türkiye kendi güvenliği ve milli menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır.

Bahçeli: Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir, System.String[]
MHP lideri Bahçeli, "Türkiye kendi güvenliği ve milli menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir. Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:43 
Türkiye, MHP, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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