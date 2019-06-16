Bahçeli: Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir
32 dakika önce
MHP lideri Bahçeli, "Türkiye kendi güvenliği ve milli menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:43
lideri Bahçeli, "Türkiye
kendi güvenliği ve milli menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir. Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir" dedi.
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