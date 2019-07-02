Bahçeli, "Ülkemizin S-400 konusunda vazgeçmesi artık imkansızdır" dedi.
1 saat önce
Bahçeli, "Ülkemizin S-400 konusunda vazgeçmesi artık imkansızdır" dedi.
Bahçeli, "Ülkemizin S-400 konusunda vazgeçmesi artık imkansızdır" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:27 Kaynak: İHA
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