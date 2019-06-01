Bahçeli, Ülkü Ocaklarının iftarına katıldı
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın dün düzenlenen iftar programına katıldığı bildirildi.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:39 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın dün düzenlenen iftar programına katıldığı bildirildi.
Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın genel merkezindeki iftara Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, Genel Sekreter
Yardımcısı Kadir Şekerci
, Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak
da katıldı.
İftarda, Bahçeli'ye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş
tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Daha sonra MHP lideri Bahçeli, Ateş ve vakıf yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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