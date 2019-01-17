Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti
42 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Kızılcahamam
'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesi il başkanları toplantısına katılmak üzere Kızılcahamam ilçesine geldi. Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Çok sayıda partili tarafından karşılanan Bahçeli, dua ettikten sonra Ülkücü Şehitler Anıtı'na kırmızı karanfil bıraktı. Bahçeli, daha sonra şehitlikte bulunan Gökbörü Otağı'nda bir süre dinlendikten sonra toplantının yapılacağı otele hareket etti.
Görüntü Dökümü
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-Bahçeli'nin anıta gelmesi
-Bahçeli'nin karanfil bırakıp dua etmesi
-Detay
Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:27 Kaynak: DHA
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