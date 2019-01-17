Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

42 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesi il başkanları toplantısına katılmak üzere Kızılcahamam ilçesine geldi. Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Çok sayıda partili tarafından karşılanan Bahçeli, dua ettikten sonra Ülkücü Şehitler Anıtı'na kırmızı karanfil bıraktı. Bahçeli, daha sonra şehitlikte bulunan Gökbörü Otağı'nda bir süre dinlendikten sonra toplantının yapılacağı otele hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Bahçeli'nin anıta gelmesi

-Bahçeli'nin karanfil bırakıp dua etmesi

-Detay

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

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