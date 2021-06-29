Bahçeli: Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalı - Son Dakika

Bahçeli: Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gençlerimizi ve ailelerini endişe ve strese sokan yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı. Bu kapsamda okul öncesi sürecini de hesaba katan bir eğitim ve öğretim modeliyle her evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitiminin sınavsız temini sağlanmalıdır. Demem odur ki üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç etap halinde gerçekleştirildiğini anımsattı. Dileğinin, her gencin hedeflediği üniversiteye girmesi, hayallerinin gerçek olması olduğunu belirten Bahçeli, "Üniversiteyi kazanmak elbette yeni bir başlangıç, hayatın kalan yıllarını sevk edip şekillendirecek mühim bir kavşak noktasıdır fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan arzulanan sonucu alamamak da dünyanın sonu değildir. Türk gençliğindeki cevherin, süresi sınırlı bir ölçme sınavıyla ortaya çıkacağını zannetmek elbette makul ve mantıklı bir durum sayılamayacaktır. Yalnızca üniversite sınavıyla hayatın asıl ve zorlu taraflarını anlamak ve kavramak hatta üstesinden gelineceği zehabına kapılmak hiç kuşku yok ki hem yanlış hem de yanılgıdır. Evlatlarımızın hayatını iki günlük bir sınava mahkum etmenin de adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Gençlerimizi ve ailelerini endişe ve strese sokan yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı. Bu kapsamda okul öncesi sürecini de hesaba katan bir eğitim ve öğretim modeliyle her evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitiminin sınavsız temini sağlanmalıdır. Demem odur ki üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ DAHA FAZLA YORMAYALIM'Bahçeli, üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanının geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Her önüne gelen Z kuşağından bahsediyor ancak Türk gençliğinin içine düştüğü sınav kuyusundan nasıl çıkacağını nedense hiç kimse konuşmuyor, bunu da mesele etmiyor. Buna karşılık MHP dert etmiş, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesine gönlü ve vicdanı razı olmamıştır. Bu düşünceden hareketle siyasi muhataplarımıza çağrımdır; gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım, bunaltmayalım, onların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim. Biz, gençliğe yapılacak yatırımı, Türkiye'nin geleceği için en önemli yatırım olarak görüyoruz. Gençlerimizin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. İlköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki yönlendirme çerçevesinde ve yetenekleri ölçüsünde istedikleri bölümlerde yükseköğretime kavuşmalarını, üniversite öğrencilerinin ise kendileri ile ilgili kararlara katılmalarını sağlayacak platformlar oluşturulmasını, okul yönetimi, öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki diyaloğu sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini hedefliyoruz." 'KILIÇDAROĞLU, YKS'YE GİREN KARDEŞLERİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ'MHP lideri Bahçeli, YKS öncesi kurgulanan algı operasyonuyla yalan haberin servis edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "İddia şuydu; Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti. Bu çarpıtmanın iç yüzünü araştırmaya, doğruluğunu yanlışlığını analiz etmeye gerek duymadan aceleyle devreye giren CHP Genel Başkanı, 25 Haziran 2021 Cuma günü Twitter mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. Vahim olan şudur ki YKS'ye 1 gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu yaş tahtaya basmakla kalmadı, kendini de rezil etti. Kazın ayağı hiç de Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi değildi. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti hükümeti arasında 'Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması' 27 Mayıs 2007 tarihinde imzalanmıştı. Bu anlaşmanın hükümleri dikkate alınıp, askeri sağlık alanında iş birliği tesis etmeyi arzu ederek 2 Mart 2021 tarihinde Doha'da imzalanan, Türkiye ile Katar arasında 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü' kapsamında sadece askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştı. Yani Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışı bir iddiaydı. Böyle bir şey kimsenin aklının ucuna da gelmemişti. Bu yalanı haberleştiren bazı haber siteleri ise hemen U dönüşü yapmışlar ve özür dilemişledir ancak Kılıçdaroğlu'ndan ses seda hala ve henüz çıkmamıştır. En küçük utanma emaresi de görülmemiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa Türk gençliğinden, YKS'ye giren bütün kardeşlerimizden derhal özür dilemek mecburiyetindedir."'TÜRKİYE TERÖR MUSİBETİNİN ÜSTESİNDEN GELECEK'Bahçeli; şehirde, kırda, sınır ötesinde, dağda, ovada yuvalanmış teröristlerin kökünü kazımanın şart olduğunu ve güvenlik güçlerinin bu kararlılıkta olduğunu belirterek, "'Pençe' harekatlarıyla Irak'ın kuzeyinde 40 kilometre derinliğindeki ilk kuşakta tutunamayan PKK terör örgütü, Erbil'den Süleymaniye'ye uzanan ikinci kuşakta sıkışmıştır. Bölücü terör örgütünün Irak'taki sözde öz savunma güçlerinin sorumlusu olan terörist Ulaş Doğan'ın Süleymaniye'de nokta operasyonla imhası hainlerin sonunun geldiğine açık delildir. Yedi düvel karşımızda hizalansa da Türkiye bu terör musibetinin üstesinden gelecektir. Kanlı niyet ve hedeflerini demokrasi projelerinin içine istifleyen yerli ve yabancı terör muhipleri asla ama asla başaramayacaktır. Kalemizi yıkamayacaklar, kavlimizi bozamayacaklar, sahte demokrasi rötuşuyla Türkiye'yi ant olsun deviremeyecekler" dedi. 'YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ HUZUR, UFUK VE UMUT DEMEK'MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, 'Türk tipi başkanlık modeli' olduğunu ve 3'üncü yılının dolacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devlet yönetimine denge ve sürat, kuvvetler ayrımına da derinlik ve netlik kazandırdığını belirten Bahçeli, şöyle konuştu: "Yeni hükümet sistemi refah, bereket ve bolluk demektir. Yeni hükümet sistemi huzur, ufuk ve umut demektir. Yeni hükümet sistemi istikrar, irade ve dik duruş demektir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları; israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir hatta izansızlık ve insafsızlıktır. Zillet ittifakı güçlendirilmiş parlamenter sistemi bahane ederek cumhurbaşkanını TBMM'nin seçmesi için hazırlık yapmaktadır. 2023 yılındaki seçimlere ortak adayla mı yoksa ayrı ayrı mı girecekler? Ortak adayla gireceklerse bu gizemli ve gizli tutulan cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bu kapsamda bir isim üzerinde uzlaşma sağlanmış mıdır? Hadi hükümet oldular, diyelim kabineyi hangi partilerle kuracaklar? Dostlar koalisyonun ana çatısını kimler oluşturacak? Türk milleti sonu meçhul bir maceraya atılmayacak; emin olduğu, güven duyduğu, milli ve yerli siyaset mimarisi olan 'Cumhur İttifakı'na sonuna kadar destek verecektir."'KANAL İSTANBUL'U DESTEKLİYORUZ'"İstanbul Kanal Projesi'ni samimiyetle destekliyoruz" diyen MHP lideri Bahçeli, projenin Türkiye'nin ve İstanbul'un gücüne güç katacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Mezkur projeden dönülmesini, yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkate alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız hatta iç su yolları projesi hazırlayarak, Kızılırmak'ı esas alan 'Kızılelma İç Deniz Yolu', Yeşilırmak'ı dikkate alarak 'Yeşil Kuşak İç Deniz Yolu' projelerini hayata geçirebiliriz. Yapılanı yıkmak cinayettir. Varsa gücün varsa zekan varsa hazırlığın daha iyisini yaparsın. 'Ödemem, yaptırmam, iptal ederim' kisvesi altında proje hasımlığına soyunmak müflis siyasetçilerin harcıdır. Dostları tarafından kulağına fısıldanan yalan yanlış bilgi kırıntılarıyla çarkı felek gibi dönen bir şahsın zihniyetine bu devletin yönetimi kesinlikle emanet edilemez. Kılıçdaroğlu, 'Hazırlanın, 6 ay içinde iktidardayız' diyor. Nasıl olacak bu Sayın Kılıçdaroğlu? Bu 6 ayın sırrı, esbab-ı mucibesi nedir? Gündemde seçim meçim yokken iktidara nasıl geleceksin?"