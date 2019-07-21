Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Üreterek gelişeceğiz"
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Bahçeli: "Üreterek gelişeceğiz"

1 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Vatandaşlardan detaylar KARAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da halka hitap etti.

Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Vatandaşlardan detaylar KARAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da halka hitap etti. (2)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:08 Kaynak: AA
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