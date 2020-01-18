Bahçeli: "Uyuyan dev zalimleri devirecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Uyuyan dev zalimleri devirecektir' - Son Dakika

Bahçeli: "Uyuyan dev zalimleri devirecektir"

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. (6)

"Uyuyan dev zalimleri devirecektir. Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan terör örgütlerini teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükümet sistemi ile yasama ile uyumlu ve dengeli hareketi de kurumsallaştırıp kökleşmelidir"

"Unutulmasın ki şehitler ölmez, vatan bölünmez"

Bahçeli: Uyuyan dev zalimleri devirecektir

Hükümet, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:03 Kaynak: AA
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