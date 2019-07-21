Bahçeli: "Uyuyan devin üzeri örtülmek istenmektedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarma hatası Allah'ın izniyle yeni bir başlangıca da vesile olabilecektir. Türkiye'nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi, kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Kötü müttefik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır." dedi.Karaman Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin dünyada sözü dinlenen bir ülke olma gayesinin, şer odaklarının ülke üzerinde kirli planlar ve tuzaklar kurmasına neden olduğunu söyledi.Türkiye'yi içerden ve dışardan yıpratma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanacağını belirten Bahçeli, "Kendi ayaklarımız üzerinde durma kararlılığımız, egemenlik haklarımızı çok güçlü şekilde savunma irademiz, biçilen kefeni yırtma inancımız yanlış hesap yapanları çılgına çevirmiştir. Dünyada kansız ve kazasız, üstelik demokrasinin marifetiyle sistem değişikliğini başaran, işgal edilme tehlikesinin kıyısındayken bir anda Yenikapı dirilişiyle basiret ve dirayetini gösteren Türk milleti, emperyalist ülkelerin planlarını bozmuş, senaryolarını yırtıp atmıştır. Söz dinleyen değil sözü dinlenen, önü alınan değil ön alan bir ülke olma konusunda ısrar ve duruşumuz zalimlerin dengesini bozmuştur. Tuzakların, tertiplerin, tezgahların sebebi işte budur. Türkiye'nin yaptırım kuşatmasına alınma terbiyesizliğinin ana gayesi burada aranmalıdır." ifadelerini kullandı."HDP, Türk ve Türkiye düşmanlarının içimize kadar sızmış uzantısıdır"Ülke ilerledikçe rahatsız olanların, yükseldikçe ayağına zincir vurmaya çalışanların terör örgütleriyle işbirliği yaptığına değinen Bahçeli, şöyle devam etti:"Ekonomik tetikçilerini kullanıyorlar. Terör örgütlerini kışkırtıyorlar. Vatan evlatlarının kanlarını döküyorlar. Suriye'nin kuzeyinde kaos imal ediyorlar. Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkıyorlar. S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi'ni almamıza şüpheyle yaklaşıp şaşı bakıyorlar. CHP'yi, HDP'yi, İP'i tahrik ve teşvik ediyorlar. Zillete yatırım yapıyorlar. TBMM'de temsil edilen bir parti düşünün ki, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığıyla ilgili destekleyici ve açık tavır alıcı bir tutumun içine girmiyor, giremiyor. Çünkü amaç iğrençtir, niyet kötüdür. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nin 15 Temmuz'da yaptığı toplantıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik yaptırım kararı almasına alçakça tepkisiz kalanlar yabancıların taşeronudur.Meclis'te grubu bulunan partilerin müştereken hazırladıkları ortak metne imza atamayan, katılma gereği duymayan siyasi bölücülerin bu milletin suyunu içip, ekmeğini yemesi züldür, haramdır. HDP, Türk ve Türkiye düşmanlarının içimize kadar sızmış uzantısı ve terör örgütünün hain bir yüzüdür.""Yaptırımlar bize vız gelecektir"Bahçeli, ülkede birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yaptırımlarla durduracağını zanneden Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak, ülkemizin hak ve hukukunu müdafaadan imtina etmek suç değil midir? İhanet değil midir? Soysuzluk değil midir? Bu HDP, CHP ve İP'in zillet ortağıdır. Bu HDP, MHP'yi ele geçiremeyince arka bahçesinden kaçıp giden İP'çileri Meclis'e sokan bölücü ve yıkıcı odaktır. Türkiye zillet direncine rağmen milletiyle ve vatanıyla sonsuza kadar yaşayacaktır. Yaptırımlar bize vız gelecektir. ABD'nin F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarma hatası Allah'ın izniyle yeni bir başlangıca da vesile olabilecektir. Türkiye'nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi, kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Kötü müttefik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır. Türk milleti hiç kimsenin eline avucuna bakmaz, bakmamıştır. Hiç kimseden himmet beklemez, hiç kimseye de mihnet etmez. Hedef koyarız, inanırız, biz de yaparız. Zekaysa gerekli olan, Türk milleti zekidir. Çalışkanlıksa lazım olan, Türk milleti çalışkandır. Karakterse ihtiyaç olan, Türk milleti yüksek karaktere sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bakınız ne demişti, 'Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir'. Milli birlik ve beraberliğimize tutunarak nice güçlüğü yendik, nice badireyi geçtik. Akıl Türk aklıdır. Ahlak Türk ahlakıdır.""Dün geçti, gerekli dersler çıkarıldı, sonuçlar alındı, önümüze bakmalıyız"Kalpte iman, kaderde ittifak, kıvançta ittihat, kararda ortak iradenin her zorluğu bertaraf edeceğini belirten Bahçeli, "İstersek, inançla mücadele edersek 2023'de yeni bir Türk mucizesine imza atarız. Çılgın Türklerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Geçmişimiz geleceğimizin kefilidir. Güçlü ve büyük bir Türkiye ideali gerçekleşmelidir." ifadelerini kullandı.Muasır bir ülke idealini vücut bulması gerektiğini, geleceğin kudretinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, bu gerçeği de hiç kimsenin değiştiremeyeceğini dile getiren Bahçeli, "Dünya üzerinde gelecekteki beşeri kuvvet büyük Türk milleti olacaktır. Günlük siyasi kaygıları artık bir kenara bırakmak lazımdır. Çıkar anlaşmazlıklarından sıyrılmak asıldır. Nefsin esaretinden kurtulmak, egoların, bencilliğin, ben merkezli eğilimlerin yörüngesinden çıkmak acil bir ihtiyaçtır. Geleceğimizden tasarruf edemeyiz. Dün geçti, gerekli dersler çıkarıldı, sonuçlar alındı, önümüze bakmalıyız. Siyasi ve ekonomik bekamızı fedakarlıkla korumalıyız. Unutmayınız ki, geleceğini planlayamayan milletlerin hiçbir zaman bir istikbali olmamış, olmayacaktır. Türk milleti ortak paydasında buluşarak azimle yürümeliyiz." diye konuştu.Bahçeli, Düzce'de yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı diledi.(Bitti)