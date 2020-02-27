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Bahçeli: "Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bir asır önce neler yaşandıysa, hangi karanlık senaryolar...
6 saat önce
Bahçeli: "Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bir asır önce neler yaşandıysa, hangi karanlık senaryolar tedavüle alındıysa, hangi oyunlar sahnelenmişse şimdilerde bir benzerine, hatta daha karmaşığına hem müşahit hem de muhatap oluyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:48 Kaynak: İHA
Bahçeli: "Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bir asır önce neler yaşandıysa, hangi karanlık senaryolar tedavüle alındıysa, hangi oyunlar sahnelenmişse şimdilerde bir benzerine, hatta daha karmaşığına hem müşahit hem de muhatap oluyoruz. Kuşkusuz dün haklıydık, bugün de haklıyız." - ANKARA
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