Bahçeli: Vatana, Bayrağa, Orduya Kast Edenlerle İttifak Kurmuş Birisinin Ağzına Alacağı Ne Millet...

Bahçeli: Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir.

Bahçeli: Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir.

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