Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Vatana, Bayrağa, Orduya Kast Edenlerle İttifak Kurmuş Birisinin Ağzına Alacağı Ne Millet...

Bahçeli: Vatana, Bayrağa, Orduya Kast Edenlerle İttifak Kurmuş Birisinin Ağzına Alacağı Ne Millet...

59 dakika önce

Bahçeli: Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir.

Bahçeli: Vatana, Bayrağa, Orduya Kast Edenlerle İttifak Kurmuş Birisinin Ağzına Alacağı Ne Millet..., System.String[]
Bahçeli: Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Politika
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