Bahçeli: Vatana, Bayrağa, Orduya Kast Edenlerle İttifak Kurmuş Birisinin Ağzına Alacağı Ne Millet...
59 dakika önce
Bahçeli: Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir.
Bahçeli: Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:24 Kaynak: AA
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