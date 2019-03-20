Bahçeli: "Verilecek Her Oy Cumhur İttifakına ve Ülkemizin Geleceğine Güçlü Bir Destektir"
1 saat önce
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Bahçeli'nin konuşması ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin salona gelişi
Bahçeli'nin konuşması ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya
'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:34 Kaynak: AA
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