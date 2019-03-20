Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Verilecek Her Oy Cumhur İttifakına ve Ülkemizin Geleceğine Güçlü Bir Destektir"

Bahçeli: "Verilecek Her Oy Cumhur İttifakına ve Ülkemizin Geleceğine Güçlü Bir Destektir"

1 saat önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Bahçeli'nin konuşması ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
Bahçeli'nin konuşması ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:34 Kaynak: AA

Antalya, Devlet Bahçeli, Güncel
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