Bahçeli: Virüsü inşallah bertaraf edeceğiz - Son Dakika
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Bahçeli: Virüsü inşallah bertaraf edeceğiz

6 saat önce

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Bahçeli: Virüsü inşallah bertaraf edeceğiz, System.String[]

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hükümet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır. 105 yıl önce düşmanı defettik, bugün de virüsü inşallah bertaraf edeceğiz" dedi.

MHP lideri Bahçeli, 'Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklamada bulundu. Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçtiğini, ancak milli hafızalarda ilk günkü gibi canlı, güncel ve gündemde olduğunu kaydeden Bahçeli, bu zaferin Türk tarihinin dönüm noktası olduğunu bildirdi. Bahçeli, "Çanakkale Deniz Zaferi bölgesel ve küresel gelişmelerin seyrini değiştirmekle kalmamış, dünya siyasetinin hem serencamını hem de akış sürecini temelden etkilemiştir. Çanakkale kınalı kuzuların destanı, arkası ve sahibi Allah olan bir milletin can ve cesaret divanıdır.  Çanakkale henüz bıyığı yeni terleyen 15'indeki kahramanların diyarı, sırtına 215 okkalık mermiyi alıp adeta istiklali kaldıran Seyit Ali Onbaşıların didarıdır" ifadelerini kullandı.

'TELAŞA GEREK YOKTUR, KORKUYA LÜZUM YOKTUR'

Devlet Bahçeli, Türk milletinin ve bütün insanlığın tehdit saçan küresel bir salgınla karşı karşıya olduğunu, zor günlerin içinden geçildiğini kaydetti. Türkiye'nin virüse karşı teyakkuza geçtiğini, peş peşe isabetli tedbirleri alarak zamanlama zafiyetine düşmediğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum. Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur. Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümünde birbirimize kenetlenerek, kurallara harfiyen uyarak, dayanışma ve yardımlaşma vakarını harekete geçirerek melanet virüse karşı aşılmaz bir cephe oluşturmamız başlıca dileğimdir. Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur. Nitekim Allah bes baki hevestir. Hükümet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır. 105 yıl önce düşmanı def ettik, bugün de virüsü inşallah bertaraf edeceğiz. Olağanüstü nitelik taşıyan bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bütün tasarruf ve adımlarını destekliyor, aziz vatandaşlarımıza sükünet ve sabır temenni ediyorum. Hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğine inanan bir milletin virüse boyun eğmesi, paniğe kapılması akla ve tarihi gerçeklere tamamıyla aykırıdır. Bilinmelidir ki, karşımızdaki zorluğu ele ele verip güç birliği yaparak, kucaklaşma ve kaynaşma haysiyetiyle Allah'ın izniyle atlatacağız."

Bahçeli mesajında ayrıca, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.


Devlet Bahçeli, Çanakkale, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:04 Kaynak: DHA
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