Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Ya Ülkücüsündür ya Değilsindir, Arası Yoktur, Ortası Yoktur"

Bahçeli: "Ya Ülkücüsündür ya Değilsindir, Arası Yoktur, Ortası Yoktur"

19 dakika önce

IHAAW145550-SIY/23-03-2019- Bahçeli: "Ya ülkücüsündür ya değilsindir, arası yoktur, ortası yoktur" 23.03.2019 14: 55: 50 TSI NNNN.

Bahçeli:
IHAAW145550-SIY/23-03-2019

- Bahçeli: "Ya ülkücüsündür ya değilsindir, arası yoktur, ortası yoktur" 23.03.2019 14: 55: 50 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Politika
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