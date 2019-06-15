Bahçeli: Yaptırım tehdidiyle kuşatmaya alma niyeti düşmancadır

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4 saat önce
- Muhtarlarla Kahvaltı Programı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy'de "Muhtarlarla Kahvaltı Programı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:51 Kaynak: AA
- Muhtarlarla Kahvaltı Programı MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy
'de "Muhtarlarla Kahvaltı Programı"na katıldı.
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