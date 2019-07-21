Bahçeli: "Yaptırımlar bize vız gelecektir"
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Vatandaşlardan detaylar KARAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da halka hitap etti.
MHP Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:12 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması
Vatandaşlardan detaylar KARAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman
'da halka hitap etti. (1)
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