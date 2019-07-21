Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Yaptırımlar bize vız gelecektir"
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Bahçeli: "Yaptırımlar bize vız gelecektir"

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Vatandaşlardan detaylar KARAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da halka hitap etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Vatandaşlardan detaylar KARAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da halka hitap etti. (1)
Bahçeli: Yaptırımlar bize vız gelecektir
Devlet Bahçeli, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:12 Kaynak: AA
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