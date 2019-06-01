Bahçeli: Yargı reformu umut verici
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:13
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur." dedi.
Devlet Bahçeli'den Yargı Reformu açıklaması: Umut ve memnuniyet verici
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