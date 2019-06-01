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Bahçeli: Yargı reformu umut verici

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur.

Bahçeli: Yargı reformu umut verici, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:13 
Ekonomi
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