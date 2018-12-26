Bahçeli: "Yasal Zemin, Büyükşehirler İçin Mümkün Olabilir Ancak Beldelerde Mümkün Olmayabilir.

Bahçeli: "Yasal zemin, büyükşehirler için mümkün olabilir ancak beldelerde mümkün olmayabilir.

Bahçeli: "Yasal zemin, büyükşehirler için mümkün olabilir ancak beldelerde mümkün olmayabilir. Mahalli idare seçimlerini esnek tutmakta fayda var"

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Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum

Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Alıp, Çankırı'daki Bir İlçeye Hibe Etti

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