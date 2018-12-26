Bahçeli: "Yasal Zemin, Büyükşehirler İçin Mümkün Olabilir Ancak Beldelerde Mümkün Olmayabilir.
2 saat önce
Bahçeli: "Yasal zemin, büyükşehirler için mümkün olabilir ancak beldelerde mümkün olmayabilir.
Bahçeli: "Yasal zemin, büyükşehirler için mümkün olabilir ancak beldelerde mümkün olmayabilir. Mahalli idare seçimlerini esnek tutmakta fayda var"
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:30 Kaynak: AA
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