Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda Kullanılan Tüfek Hediye Edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin 8-9 Şubat 1969'da kurulduğu kongrenin gerçekleştirildiği Adnan Menderes Spor Salonu'nda açılan fotoğraf ve doküman sergisini gezdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin 8-9 Şubat 1969'da kurulduğu kongrenin gerçekleştirildiği Adnan Menderes Spor Salonu'nda açılan fotoğraf ve doküman sergisini gezdi. Bahçeli'ye sergide Çanakkele Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi.



MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak için dün akşam Adana'ya gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli, partinin kuruluş kongresinin yapıldığı Adnan Menderes Spor Salonu'na geçti. Burada açılan '1969'dan Günümüze MHP' konulu fotoğraf ve doküman sergisini gezen Bahçeli'ye partililer büyük ilgi gösterdi. MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de eşlik ettiği Bahçeli'ye Çanakkale'de tamamı Adanalılardan oluşan 47 ve 48'inci alayların savaştığı Adana Bayırı olarak da bilinen mevkiden getirilen tüfek hediye edildi. Bahçeli, daha sonra TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen 50'nci kuruluş yıl dönüme kutlama törenine katıldı.



- Adana

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Hadise'nin Erkek Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı