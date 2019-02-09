Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda Kullanılan Tüfek Hediye Edildi (2)

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'ALPARSLAN TÜRKEŞ ÜNİVERSİTESİ' OLACAKMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, serginin ardından partisinin 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen kutlama törenine geçti.

'ALPARSLAN TÜRKEŞ ÜNİVERSİTESİ' OLACAK



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, serginin ardından partisinin 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen kutlama törenine geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de katıldığı törende konuşan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adını 'Alparslan Türkeş Üniversitesi' olarak değiştirmeyi düşündüğünü söylediğini açıkladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



MHP'nin kuruluşunun 50'nci yıl dönümüne dikkat çeken Bahçeli, "Burada muhterem ve müstesna bir ana şahitlik yapıyoruz. 50 yıllık onurlu mücadele tarihimizin herhangi bir safhasında yer alan, 3 hilali başının üstünde taşıyan her kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.





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