Bahçeli'ye Hediye Edilen Doldurulmuş Kurt Kafası Partide Sergileniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye doğum günü dolayısıyla hediye edilen doldurulmuş kurt kafası, parti binasındaki salonda sergileniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye doğum günü dolayısıyla hediye edilen doldurulmuş kurt kafası, parti binasındaki salonda sergileniyor.



MHP Genel Merkezi'nde doğum günü dolayısıyla tebrikleri kabul eden Bahçeli'ye, eski Kazakistan Semey Valisi ve Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov tarafından hediye edilen doldurulmuş kurt kafası ilgi odağı oldu.



Turlıhanov'un hediyesi, parti binasında bulunan Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nda sergileniyor.



Salonunda kurt başının yanı sıra MHP liderine gelen diğer hediyeler ile Türk dünyası çalgıları da bulunuyor.

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