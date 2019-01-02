Son Dakika Haberleri: Bahçeli'ye Hediye Edilen Doldurulmuş Kurt Kafası Partide Sergileniyor

Bahçeli'ye Hediye Edilen Doldurulmuş Kurt Kafası Partide Sergileniyor

14 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye doğum günü dolayısıyla hediye edilen doldurulmuş kurt kafası, parti binasındaki salonda sergileniyor.

Bahçeli'ye Hediye Edilen Doldurulmuş Kurt Kafası Partide Sergileniyor, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye doğum günü dolayısıyla hediye edilen doldurulmuş kurt kafası, parti binasındaki salonda sergileniyor.

MHP Genel Merkezi'nde doğum günü dolayısıyla tebrikleri kabul eden Bahçeli'ye, eski Kazakistan Semey Valisi ve Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov tarafından hediye edilen doldurulmuş kurt kafası ilgi odağı oldu.

Turlıhanov'un hediyesi, parti binasında bulunan Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Salonunda kurt başının yanı sıra MHP liderine gelen diğer hediyeler ile Türk dünyası çalgıları da bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:35 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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