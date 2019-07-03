Son Dakika Haberleri: Bahçeli'ye özel tasarım tespih
Son Dakika Güncel Haber

Bahçeli'ye özel tasarım tespih

17 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bir usta MHP lideri Devlet Bahçeli için özel tespih yaptı.

Bahçeli'ye özel tasarım tespih, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde bir usta MHP lideri Devlet Bahçeli için özel tespih yaptı.

Tespih ustası Mustafa Eğrikaya, Burak Bal'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek için sipariş ettiği özel tasarım tespihi 15 günde hazırladı. Katalin maddesinden hazırlanan tespihin ustası Eğrikaya, "Devlet Bahçeli'ye hazırladığım tespihi 15 günde yaptım. Tespihin imamesi kurt başlı. Sikkesinde ayyıldız içinde kurt bulunuyor. Yine imame çivisi kurt başlı. Tamamen özel tasarım titiz bir çalışma oldu. Sayın genel başkana hayırlı olsun" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, İznik, Bursa, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesini döven babasını öldüren Dilara'nın cezası belli oldu Bursalı esnafın cezve kullanmadan yaptığı kahve, yok satıyor İYİ Parti'nin Osman Öcalan önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:17:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli'ye özel tasarım tespih
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]