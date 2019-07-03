Bahçeli'ye özel tasarım tespih
17 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde bir usta MHP lideri Devlet Bahçeli için özel tespih yaptı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
'nın İznik
ilçesinde bir usta MHP
lideri Devlet Bahçeli
için özel tespih yaptı.
Tespih ustası Mustafa Eğrikaya, Burak Bal'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek için sipariş ettiği özel tasarım tespihi 15 günde hazırladı. Katalin maddesinden hazırlanan tespihin ustası Eğrikaya, "Devlet Bahçeli'ye hazırladığım tespihi 15 günde yaptım. Tespihin imamesi kurt başlı. Sikkesinde ayyıldız içinde kurt bulunuyor. Yine imame çivisi kurt başlı. Tamamen özel tasarım titiz bir çalışma oldu. Sayın genel başkana hayırlı olsun" dedi. - BURSA
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