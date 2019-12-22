Bahçeli'ye Tavşanlı leblebisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli'ye Tavşanlı leblebisi - Son Dakika

Bahçeli'ye Tavşanlı leblebisi

6 saat önce

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye 'Tavşanlı leblebisi' ikram etti.

Bahçeli'ye Tavşanlı leblebisi, System.String[]

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye 'Tavşanlı leblebisi' ikram etti.


Erbaş, meclis kulislerinde Kütahya Tavşanlı leblebisini parti liderleri ve milletvekillerine ikram ederek, Tavşanlı ilçesine davet etti.


2020 bütçe görüşmelerinde verilen arada parti kulislerini tek tek ziyaret eden MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, milletvekillerine Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üretilen 'Tavşanlı leblebisi' ikram etti. Erbaş, MHP Kulisi'nde MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye de ikramda bulundu.


Bahçeli, "Her gelen hediyede farklı bir lezzet çıkıyor. Hepsinin de farklı bir tadı var. Bu leblebilerin imalatında emeği geçen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ellerine sağlık" dedi.


Erbaş, daha önce de, TBMM'de milletvekillerine Kütahya Üretken Eller Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından hazırlanan Kütahyalı kadınların yapmış olduğu tarhanalar ile Emet Kadın Birlikleri Kooperatifleri'nin hazırladığı, Emetli kadınların yaptığı kızılcık tarhanalarını ikram ederek, Kütahyalı kadınlara destek olunmasını istemişti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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