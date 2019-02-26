Bahçeli: "Yeni Bir Rejim Bunalımı, Yeni Bir Toplumsal ve Siyasal Buhranın Yeşermemesi İçin 31...
12 dakika önce
Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır.
Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:25 Kaynak: AA
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