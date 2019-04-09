Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Yeni Bir Seçim Düşünülebilir"

Bahçeli: "Yeni Bir Seçim Düşünülebilir"

14 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İstanbul'da huzur için yeni bir seçim düşünülebilir.

Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " İstanbul'da huzur için yeni bir seçim düşünülebilir."Sandığa bir kez daha gidip, toplumu daha huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:31 Kaynak: İHA

Huzur, İstanbul, Devlet Bahçeli, Güncel
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