Bahçeli: "Yeni Bir Seçim Düşünülebilir"
14 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İstanbul'da huzur için yeni bir seçim düşünülebilir.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: " İstanbul
'da huzur için yeni bir seçim düşünülebilir."Sandığa bir kez daha gidip, toplumu daha huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:31 Kaynak: İHA
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