Bahçeli: "Yeni Darbe Senaryoları Dillendirenlerin Başına Dünyayı Yıkacağız"
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:01 Kaynak: AA
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