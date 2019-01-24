Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Yeni Darbe Senaryoları Dillendirenlerin Başına Dünyayı Yıkacağız"

Bahçeli: "Yeni Darbe Senaryoları Dillendirenlerin Başına Dünyayı Yıkacağız"

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:01 Kaynak: AA

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