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Bahçeli: "Yeni hükümet sisteminden dönüş yoktur"

48 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZİNCAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da vatandaşlara hitap etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

ERZİNCAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da vatandaşlara hitap etti. (4)

Bahçeli: Yeni hükümet sisteminden dönüş yoktur

Devlet Bahçeli, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:15 Kaynak: AA
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