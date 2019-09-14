Bahçeli: "Yeni hükümet sisteminden dönüş yoktur"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZİNCAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da vatandaşlara hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:15 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
ERZİNCAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da vatandaşlara hitap etti. (4)
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