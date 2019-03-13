Bahçeli: "Yeni Hükümet Sisteminin Güçlenip İyice Kökleşmesi Hepimizin Öncelikli Gündemidir"
1 saat önce
- MHP'nin Çankırı mitingi Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ÇANKIRI - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çankırı'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.
- MHP
'nin Çankırı
mitingi
Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması
ÇANKIRI - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çankırı'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. (3)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:17 Kaynak: AA
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