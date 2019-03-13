Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Yeni Hükümet Sisteminin Güçlenip İyice Kökleşmesi Hepimizin Öncelikli Gündemidir"

Bahçeli: "Yeni Hükümet Sisteminin Güçlenip İyice Kökleşmesi Hepimizin Öncelikli Gündemidir"

1 saat önce

- MHP'nin Çankırı mitingi Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ÇANKIRI - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çankırı'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli:
- MHP'nin Çankırı mitingi
Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
ÇANKIRI - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çankırı'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. (3)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:17 Kaynak: AA

Çankırı, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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