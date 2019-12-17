Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo... - Son Dakika
Bahçeli: "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo...
6 saat önce
Bahçeli: "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:26 Kaynak: AA
Bahçeli: "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir."
Son Dakika Samsung Türkiye'ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması