Son Dakika Haberleri: Bahçeli, yeni yasama yılı etkinliklerine katılamayacak
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Bahçeli, yeni yasama yılı etkinliklerine katılamayacak

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin istirahat süresinin uzatıldığını ve bu nedenle yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacağını bildirdi.

Bahçeli, yeni yasama yılı etkinliklerine katılamayacak, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin istirahat süresinin uzatıldığını ve bu nedenle yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacağını bildirdi.

Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, MHP, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:21 
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