Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak - Son Dakika

Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın ilk günlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) toplayacak, milletvekilleri ve il başkanlarıyla buluşacak.

Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın ilk günlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) toplayacak, milletvekilleri ve il başkanlarıyla buluşacak.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin değerlendirilmesi ve Cumhur İttifakı'nın sürdürülmesi konularını ele almak üzere partisinin karar organlarını toplayacağını bildirdi.

Yalçın, Bahçeli'nin Ankara'da bir otelde 10-12 Ocak'ta gerçekleştireceği toplantılarda, MYK ve MDK üyelerinin yanı sıra milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacağını aktardı.

"Libya ile imzalanan anlaşma çok önemli"

Türkiye'nin bir yandan 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken diğer yandan da içerideki ve dışarıdaki düşmanlar ve onların taşeronlarıyla çetin bir mücadeleye girdiğini ifade eden Yalçın, uzun yıllardan beri ilk defa terörle mücadelede çok büyük başarılara imza atıldığını vurguladı.

Yalçın, PKK terörünün kökünün kazınma noktasına geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan beri akrebin kıskacında yoğurulan Türkiye, zaman içinde kendi kendine yetmeyi, kendi güvenliğini sağlamayı, savunma ve ekonomide bağımsız ve gelişmeci adımlar atmayı öğrenmiştir.

Batılı ülkelerin bitmeyen şantajlarıyla yürüyen dış politikada, asimetrik ilişkilerden hemen her alanda eşit şartlarda masaya oturma noktasına gelinmiştir.

Türkiye, Suriye'de kendi güvenlik çıkarlarını, bu ülkenin toprak bütünlüğünü korumak ve barışı temin etmek üzere bulunmaktadır. Ülkemiz Doğu Akdeniz'deki hayati çıkarlarını muhafaza için de uluslararası hukuk çerçevesinde cesur, bağımsız ve haysiyetli adımlar atmaktadır. Libya ile imzalanan münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması çok önemlidir. Ancak Türkiye, atalarının emperyal mirasına layık şekilde büyük bölge devleti ve küresel aktör olma yolunda ilerledikçe, önüne içeriden ve dışarıdan yeni engeller çıkarılmaktadır.

Satın alınmış yeni politikacılar ve beyinleri kiralanmış sözde aydınlarla bu kutlu yürüyüş durdurulmaya, önlenmeye çalışılmaktadır."

Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor
Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Libya desteği: Yapılan anlaşma doğrudur İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi

Son Dakika Haberleri
23:50 "Rus ordusu, muhalif aktivist Ruslan Shaveddinov'u zorla askere aldı" - Son Dakika Haber
23:46 Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi - Son Dakika Haber
23:41 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun mitinginde roket saldırısı korkusu - Son Dakika Haber
23:35 Mahalle bekçilerinin dikkati intiharı önledi - Son Dakika Haber
23:34 Yoldan çıkan otomobil 20 metre aşağı uçtu: 3 yaralı - Son Dakika Haber
23:19 Canlı yayında Özlem Gürses ile Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması: Aynen iade ediyorum - Son Dakika Haber
22:54 Netanyahu ilk kez anlattı: Putin 'sen olmasaydın İsrail'le savaşa girebilirdik' dedi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:53:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]