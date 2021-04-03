Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı - Son Dakika

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26-31 Mart arasında 2460 kişiyle yapılan anket 26 ilde yüz yüze mülakat yöntemi ile yapıldı.

Vatandaşlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu sorusu sorulan ankette MHP lideri Bahçeli'yi kızdıracak sonuç çıktı. Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oyları yüzde 33.2, MHP'nin oyları yüzde 6.9 olarak paylaşılırken; CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 13.8 bandında yer aldı.

HDP BARAJ SINIRINDA

Ankette kapatılması ile gündemde lan HDP'nin yüzde 9,7 oy aldığı görülüyor. Araştırmada 6. sırayı Gelecek Parti 3,1 oy oranı ile yer alırken DEVA Partisi'nin 2,9 oy aldığı görülüyor.

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerine "şarlatan" demişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.