Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı - Son Dakika

Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı

03.04.2021 00:24

Avrasya Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde MHP lideri Bahçeli'yi üzecek sonuç çıktı. Bahçeli'nin daha önce "ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketleri" diye eleştirdiği anket şirketlerinden Avrasya'nın araştırmasına göre AK Parti'nin oyları yüzde 33.2, MHP'nin oyları yüzde 6.9 olurken; CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 13.8 bandında yer aldı. Kapatılması ile gündemde olan HDP'nin ise baraj sınırında kaldığı görülüyor.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26-31 Mart arasında 2460 kişiyle yapılan anket 26 ilde yüz yüze mülakat yöntemi ile yapıldı.

Vatandaşlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu sorusu sorulan ankette MHP lideri Bahçeli'yi kızdıracak sonuç çıktı. Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oyları yüzde 33.2, MHP'nin oyları yüzde 6.9 olarak paylaşılırken; CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 13.8 bandında yer aldı.

HDP BARAJ SINIRINDA

Ankette kapatılması ile gündemde lan HDP'nin yüzde 9,7 oy aldığı görülüyor. Araştırmada 6. sırayı Gelecek Parti 3,1 oy oranı ile yer alırken DEVA Partisi'nin 2,9 oy aldığı görülüyor.

Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerine "şarlatan" demişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı

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Son Dakika Politika Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı - Son Dakika


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