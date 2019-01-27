Bahçeli, Yıldırım'ı Ziyaret Ediyor (1)
13 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık Seçim Ofisi'nde ziyaret ediyor.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım
'ı Kavacık Seçim Ofisi'nde ziyaret ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın görüntüsü
-Bahçeli'nin gelişi
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:49 Kaynak: DHA
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