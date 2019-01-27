Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Yıldırım'ı Ziyaret Ediyor

Bahçeli, Yıldırım'ı Ziyaret Ediyor

5 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık Seçim Ofisi'nde ziyaret ediyor.

Bahçeli, Yıldırım'ı Ziyaret Ediyor, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık Seçim Ofisi'nde ziyaret ediyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:55 Kaynak: DHA

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