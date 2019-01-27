Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Yıldırım'ı Ziyaret Ediyor (2)

Bahçeli, Yıldırım'ı Ziyaret Ediyor (2)

1 saat önce

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı seçim ofisinde ziyaret etti.

Bahçeli, Yıldırım'ı Ziyaret Ediyor (2), System.String[]
MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı seçim ofisinde ziyaret etti.

MHP Lideri  Bahçeli, saat 14.40 sularında Binali Yıldırım'n Kavacık'taki seçim ofisine geldi. Bahçeli'yi,  Binali Yıldırım  kapıda karşıladı. Ofis girişinde tokalaşan ikili daha sonra görüşmek üzere seçim ofisine geçti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı devam ediyor.

ÇAMLICA GİŞELERİNDE KARŞILANDI 

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi İstanbul'a gelişinde TEM Çamlıca Gişeleri'nde milletvekilleri ve çok sayıda partili karşıladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

İstanbul, Binali Yıldırım, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konunun Uzmanı Uyardı: Çok Para Harcıyorsanız Psikolojik Rahatsızlığınız Olabilir Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor

Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:50:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Yıldırım'ı Ziyaret Ediyor (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]