Son Dakika Haberleri: Bahçeli yine Ankara yollarındaydı
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Bahçeli yine Ankara yollarındaydı

12 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, 1977 model klasik Mersedes 280S otomatik aracıyla Ankara'nın cadde ve sokaklarını gezdi.

Bahçeli yine Ankara yollarındaydı, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, 1977 model klasik Mersedes 280S otomatik aracıyla Ankara'nın cadde ve sokaklarını gezdi.


MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle yine yollara çıktı. Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasını kullandı. Bahçeli'nin kullandığı 1977 model Mersedes marka 280S otomatik vitesli araçla başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda Bozkır'ın tezenesi Neşat Ertaş'ın "Türkü sever, türkü söyler Türk'üm" parçası yer aldı. Eskişehir yolunda da ilerleyen Bahçeli, diğer araçlardan kendini selamlayanlara karşılık verdi. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Ankara, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:01 Kaynak: İHA
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