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Bahçeli: "Yunan güvenlik güçlerinin yapmadığı zulüm kalmamıştır"
6 saat önce
MHP TMMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondakilerin alkışlaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:30 Kaynak: AA
MHP TMMM Grup Toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
Salondakilerin alkışlaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
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