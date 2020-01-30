Bahçeli: "(Yunan milletvekilinin AP'deki bayrak provokasyonu) Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki: O ulu bayrak, onur ve gururla göklerde dalgalanmaya devam edecek