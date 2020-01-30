Bahçeli: "(Yunan milletvekilinin AP'deki bayrak provokasyonu) Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: '(Yunan milletvekilinin AP'deki bayrak provokasyonu) Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan... - Son Dakika

Bahçeli: "(Yunan milletvekilinin AP'deki bayrak provokasyonu) Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan...

6 saat önce

Bahçeli: "(Yunan milletvekilinin AP'deki bayrak provokasyonu) Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir.

Bahçeli:

Bahçeli: "(Yunan milletvekilinin AP'deki bayrak provokasyonu) Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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