Bahçeli: Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması savaş sebebidir (2) - Son Dakika

'TÜRKİYE'NİN ONİKİ ADA ÜZERİNDE HAKKI VARDIR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı yazılı açıklamasında yer alan Oniki Adanın hukuken yeniden ele alınması gerektiğine ilişkin açıklaması ile ilgili sorulara yazılı yanıt verdi. Bahçeli, Oniki Ada meselesinin Türk milletinin kanayan yarası olduğunu belirterek, "Bu adalar haksız, hayasız ve hukuksuz şekilde elimizden alınmıştır. Oniki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmelidir. Yunanistan ile aramızdaki Ege sorunu aslında Oniki Ada sorununun yeni bir boyut kazanmasından başka bir şey değildir. Türkiye'nin egemenlik hakları ve milli güvenliği adalar üzerinden tehdit edilmektedir. 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına göre askerden arındırılması gereken 23 adanın 16'sı hızla silahlandırılmış, cephaneliğe dönüştürülmüştür. Bu yanlıştır, gaflettir, hatta hıyanettir. Özellikle silah ve asker yığılması Oniki Ada'yı daha da tartışmalı hale getirmiş, uluslararası antlaşmaların meşruluğu ihlal ve hatta imha edilmiştir. Yunanistan ve arkasındaki zalim efendileri çevremizi kuşatmak isterken Oniki Ada'nın hukuki statüsünü temelden dinamitlemişler, bu adaların mülkiyet boşluğunu belgelemişlerdir. Türkiye'nin Oniki Ada üzerinde hakkı vardır, sözü vardır, anıları vardır, çıkmayacak izleri vardır. 1912 yılından bugüne karar geçen süreyi ve yaşananları dikkate aldığımızda Oniki Ada üzerindeki haklarımızı inkar ve ihmal etmek milli ruha tamamıyla aykırıdır" dedi.

'İSTİKLAL İÇİN KARARLILIK YÜRÜYÜŞÜ YAPACAĞIZ'

Konuyla ilgili çalışma ve değerlendirmelerinin devam edeceğini kaydeden Bahçeli, yapacaklarının ve söyleyeceklerinin sırasıyla kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Bahçeli, "İlk etapta hedefimiz şudur; 9 Eylül 2020 günü, İzmir'de düşmanın denize döküldüğü muhit ve mıntıkaya kadar, Oniki Adayı temsilen teşkil edilecek 12 heyetin her birinde 81 ülküdaşımın bulunması suretiyle istiklal için kararlılık yürüyüşü yapacağız. İnanıyorum ki, Ülkücü Türk gençliği bugünden itibaren gerekli tüm hazırlık ve çalışmayı heyecanla temin edecektir. Unutulmasın ki, hakkımızdan vazgeçersek şerefimizden oluruz. Şeref ise bir milletin can damarı, varlık senedi, beka meselesi, onur payesidir. Bu vesileyle de bir matem ayı olan Muharrem ayının 10'uncu gününde Kerbela'da şehit düşen Efendimizin aziz torunu Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'in muhterem büyüklerine Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Haksızlığa direnmek, zulme direnç göstermek Hüseyni bir ahlaktır. Türk milleti bu ahlakla donanmıştır. Yezid'in uzantılarına Hz. Hüseyin'in duruşu ve şuuru yetecektir. Yüreklerimizde tuttuğumuz Zülfikar ile zalimlere karşı mücadelemizi kahramanca sürdüreceğiz. Yezid gibi yaşamaktansa, Firavun gibi olmaktansa gerekirse Hz.Hüseyin gibi can ve kan vereceğiz" ifadelerini kullandı.