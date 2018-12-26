Bahçeli: "Yurtta Sulh Konseyi'ni Telafuz Eden Yok, Ama Bizim Aklımızdan Çıkmıyor"
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- MHP Genel Merkezi Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
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Basın kuruluşlarının Ankara
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:29 Kaynak: AA
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