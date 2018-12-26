Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Yurtta Sulh Konseyi'ni Telafuz Eden Yok, Ama Bizim Aklımızdan Çıkmıyor"

Bahçeli: "Yurtta Sulh Konseyi'ni Telafuz Eden Yok, Ama Bizim Aklımızdan Çıkmıyor"

48 dakika önce

- MHP Genel Merkezi Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

- MHP Genel Merkezi
Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:29 Kaynak: AA

Ankara, MHP, Güncel
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