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Bahçeli: "Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına...
6 saat önce
Bahçeli: "Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır"
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Bahçeli: "Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır"
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