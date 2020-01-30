Bahçeli: "Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına... - Son Dakika

Bahçeli: "Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına...

6 saat önce

Bahçeli: "Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır"

Bahçeli:

Bahçeli: "Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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