Bahçeli: "Zamanı Gelen Bir Fikri Hiçbir Güç Durduramaz. Zaman Milliyetçi, Ülkücü Hareketindir"
37 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin Kızılcahamam
'da düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı. (4)
"Başaramazsak gök girsin kızıl çıksın. Çalışacağız. Andolsun, başaracağız. İnanacağız, tefrikaları, tevziratları, tantana yapan teneke gürültüsü çıkaran soytarıları mahçup ve mağlup edeceğiz"
"Zamanı gelen bir fikri hiçbir güç durduramaz. Zaman Milliyetçi, ülkücü hareketindir. Zemin ise tüm Türkiye
'dir"
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:33 Kaynak: AA
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