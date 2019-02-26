Bahçeli: "Zillet İttifakı Aynı Zamanda Bir Milli Güvenlik Sorunu Haline Dönüşmüş, Bir Beka Meselesi...
2 saat önce
IHAAW162413-SIY/26-02-2019- Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür.
IHAAW162413-SIY/26-02-2019
- Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür." 26.02.2019 16: 24: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:30 Kaynak: İHA
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