Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Zillet İttifakı Aynı Zamanda Bir Milli Güvenlik Sorunu Haline Dönüşmüş, Bir Beka Meselesi...

Bahçeli: "Zillet İttifakı Aynı Zamanda Bir Milli Güvenlik Sorunu Haline Dönüşmüş, Bir Beka Meselesi...

2 saat önce

IHAAW162413-SIY/26-02-2019- Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür.

Bahçeli:
IHAAW162413-SIY/26-02-2019

- Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür." 26.02.2019 16: 24: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:30 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi

Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:36:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Zillet İttifakı Aynı Zamanda Bir Milli Güvenlik Sorunu Haline Dönüşmüş, Bir Beka Meselesi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]