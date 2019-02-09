Bahçeli: "Zillet İttifakı, Bir İşkencecinin Oğlunu İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı...
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- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuştu.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuştu. -10-
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:06 Kaynak: AA
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