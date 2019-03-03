Bahçeli: "Zillet İttifakı Teröristlere Tepkisizdir"
1 saat önce
-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara
İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Bahçeli: "Zillet ittifakı teröristlere tepkisizdir. Çünkü zillet, PKK
'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye
düşmanlarıyla aynı karededir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA
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