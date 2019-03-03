Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Zillet İttifakı Teröristlere Tepkisizdir"

Bahçeli: "Zillet İttifakı Teröristlere Tepkisizdir"

1 saat önce

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Bahçeli: "Zillet ittifakı teröristlere tepkisizdir. Çünkü zillet, PKK'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı karededir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Ankara, Devlet Bahçeli, Güncel
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