Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Zillet İttifakının Yürüyüşü Kaosa Doğrudur"

Bahçeli: "Zillet İttifakının Yürüyüşü Kaosa Doğrudur"

24 dakika önce

- MHP'nin Çankırı mitingi Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ÇANKIRI - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çankırı'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

- MHP'nin Çankırı mitingi
Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
ÇANKIRI - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çankırı'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Çankırı, Güncel
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