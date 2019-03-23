Son Dakika Haberleri: Bahçeli : "Zillet Ne Yaparsa Yapsın Cumhur İttifakı Karanlığı Aydınlatmak, Kuşatmayı Yarmak İçin...

Bahçeli : "Zillet Ne Yaparsa Yapsın Cumhur İttifakı Karanlığı Aydınlatmak, Kuşatmayı Yarmak İçin...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingine katıldı. (4 SON)

"Ey Kılıçdaroğlu, sen kim, milliyetçi olmak kimdir. Zillet ne yaparsa yapsın Cumhur İttifakı karanlığı aydınlatmak, kuşatmayı yarmak için geliyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:45 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Güncel
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