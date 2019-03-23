Bahçeli : "Zillet Ne Yaparsa Yapsın Cumhur İttifakı Karanlığı Aydınlatmak, Kuşatmayı Yarmak İçin...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingine katıldı. (4 SON)



"Ey Kılıçdaroğlu, sen kim, milliyetçi olmak kimdir. Zillet ne yaparsa yapsın Cumhur İttifakı karanlığı aydınlatmak, kuşatmayı yarmak için geliyor"

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