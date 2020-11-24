Bahçeli: ????? "Zilletin ana ve yan aktörleri emperyalistlerin desteğini almak için onursuzluğun kuyruğuna girmişlerdir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zilletin ana ve yan aktörleri zalimlerin gözüne girmek, emperyalistlerin desteğini almak için onursuzluğun kuyruğuna girmişlerdir. Alayına yazıklar olsun, yabancılara biat eden, gel gel yapan, el sallayan, mesaj yollayan, alın bizi kullanın diyen köksüzlere bin defa yuh olsun."