MHP TBMM grup toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (7)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir"
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bahçeli: 'Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir' - Son Dakika