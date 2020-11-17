Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir" - Son Dakika

MHP TBMM grup toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (7)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir"