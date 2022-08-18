Yolun karşısına geçen adama otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Yolun karşısına geçen adama otomobil çarptı: 1 ölü

18.08.2022 12:55
Yolun karşısına geçen adama otomobil çarptı: 1 ölü

Bahçelievler, Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşlarındaki adama araba çarptı.

Bahçelievler, Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşlarındaki adama araba çarptı. Yaklaşık 15 metre savrulan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bahçelievler Basın Ekspres Çobançeşme Kavşağı havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametine giden Ü.K, idaresindeki 34 FJA 242 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinde kimlik çıkmayan 55 yaşlarındaki adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, yaklaşık 15 metre savrulurken sürücü ise ilk şokun ardından aracı güçlükle kontrol ederek durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olan yaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri incelemenin ardından sürücü Ü.K'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Yapılan incelemenin ardından araç çekici ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Yayanın savrulduğunu belirten Mustafa Poyraz isimli görgü tanığı, "Ben karşı yoldan Edirne istikametine giderken vurduğunu gördüm. Ben böyle bir şey görmedim, kaburgası falan hepsi kırıktı. Vatandaş öldü, şoförde bir şey yok" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
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RENK DEĞİŞTİRMEYEN TRAFİK IŞIĞI; YAYAYA KIRMIZI, ARAÇLARA HEP YEŞİL RENK DEĞİŞTİRMEYEN TRAFİK IŞIĞI; YAYAYA KIRMIZI, ARAÇLARA HEP YEŞİL İKİ ASIRLIK HASTA SAKIZ AĞACI, ÖLÜMCÜL BAKTERİLERDEN TEMİZLENDİ İKİ ASIRLIK HASTA SAKIZ AĞACI, ÖLÜMCÜL BAKTERİLERDEN TEMİZLENDİ
Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçen adama otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçen adama otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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