Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, Dünya Habitat Günü'ne konuşmacı olarak katıldı

İSTANBUL Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan 'Dünya Habitat Günü' dolayısıyla Balıkesir'de düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Belediyenin liselerdeki başkan danışmanlığı projesine dikkat çeken Bahadır, "Biz bu gibi projelerle çevre, geri dönüşüm ve iklime sahip çıkacağız. Çatışmaları da önleyeceğiz. Dünyanın sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu sürdürülebilirliği gençlerle beraber Bahçelievler'den başlayarak Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başaracağımızı öngörüyorum" dedi.

Küresel iklim değişikliği, barınma ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehirlerin kurulması gibi konularda bütün insanlığa sorumluluklarını hatırlatan bir gün olan Dünya Habitat Günü dolayısıyla Balıkesir'de düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, habitatın Türkiye'de toplanmasının önemine dikkat çekti. İstanbul'da 26 yıl önce Habitat Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini hatırlatan Bahadır, "26 yıl önce Habitat Zirvesi İstanbul'da yapılmıştı. 26 yıl sonra Türkiye'ye gelmesi gurur verici ve Anadolumuzun, Marmara'nın bir şehri Balıkesir'de olması Türkiye Cumhuriyetimizin her ilinin geliştiğini, ayrı özelliklerinin olduğunu gösteriyor. 26 yıl sonra Habitat'ın Türkiye'de toplanması ve onca yabancı delegasyonun gelmesi çok güzel" dedi.

ÇEVRESEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , eşi Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'un destekleriyle iklimle alakalı fikirlerin Bahçelievler'de uygulandığına dikkat çeken Bahadır, "İklimle alakalı bir panel yaptık ve daha sonra bakanlığın adı değişti. İklim bilincini aldık. Geçen yıl Türk ekipleri Antartika'ya gitti. 10-15 gün önce bir açıklama yaptılar. Isının bir derece artması, dünyadaki su seviyesinin yaklaşık 3-5 santimetre arttırıyor. Bu ortak bir sorundur. Biz bunu özümseyip Türkiye için ne yapabiliriz? Biz zamanında Paris Antlaşmasını imzaladık. Diğer ülkeler bunu yapmadı. İklim konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Çevresel atıklar ve geri dönüşümle ilgili çok çalışma yapmamız lazım. Şu anda belli bir seviyeye vardık. Eskiden Türkiye'de bu bilinç yoktu. Herkes ' Almanya 'ya gittim çöpleri ayrı ayrı kutulara atıyorlar' derdi" diye konuştu.'GENÇLERİN DAHİL OLMASINI İSTİYORUZ'Bahçelievler'de uygulamaya konulan başkan danışmanlığı projesinden söz eden Bahadır, "Bu işte hep gençlerin olmasını istiyoruz. Bizim bir başkan danışmanlığı projemiz var. Lisedeki her sınıftan bir arkadaşımızı sınıf başkanı değil, fahri olarak belediye başkan danışmanı olarak seçtiriyoruz. Bu siyasi bir çalışma değil. Tabii ki bizim AK Parti 'den olduğumuz biliniyor ama buradaki bakış açımız ve gençlerden istediğimiz şu; 'Siz belediye başkanı olsaydınız gençlere ne yapardınız?' Bu projemiz Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiş bir proje. İlk etapta siyasi olarak algılayanlar oldu ancak şimdi sınıflardaki herkes belediye başkanı danışmanı olmak istiyor. Bu kişilere biz kart veriyoruz. Başkanlık katına her zaman gelebiliyorlar. Konserlere, sosyal tesislere katılabiliyorlar ve indirim hakları var. Kendi görüşlerini bize iletiyorlar. Biz de gençlere ne yapmamız gerektiğini onlardan aldığımız görüşlerle uyguluyoruz. Biz bu gibi projelerle çevre, geri dönüşüm ve iklime sahip çıkacağız. Çatışmaları da önleyeceğiz. Dünyanın sürdürülebilir olması gerekiyor. Bizim bunu gençlerle beraber Bahçelievler'den başlayarak Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başaracağımızı öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan atıklara yönelik projelere de dikkat çeken Bahadır, "Biz Bahçelievler Belediyesi'nde evlere ücretsiz mavi poşet dağıtıyoruz. Haftada iki gün bunları kokmayan bir araçla müzik eşliğinde alıyoruz. Sosyo-ekonomik yapısı düşük mahallelerimizde dahi bu uygulama hızla arttı. İnsanlar şimdi mavi poşet bekliyor. Ayrıştırıp çöplerini geri veriyorlar. Sıfır atık konusunda hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.